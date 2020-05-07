مصرف الإمارات المركزى يعلن سحب 75% من تحفيز للسيولة لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف الإمارات المركزى اليوم الخميس، إن البنوك سحبت حتى الآن 75 بالمئة من خطة لتحفيز السيولة قيمتها 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) جرى استحداثها لمكافحة الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكر المصرف في بيان أن العدد الكلي للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة زاد إلى 24.

وأضاف البنك المركزي أنه سيبدأ نشر قائمة اعتبارا من الأسبوع المقبل للبنوك التي قدمت أكثر من 50 بالمئة من السيولة المخصصة لها في إطار الخطة.