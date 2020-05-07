«خدمات الأوراق المالية والمقاصة».. مدبولي يصدر 3 قرارات بشأن خفض تكلفة المعاملات بالبورصة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات، وإعلان موقف حظر التجوال خلال المدة المتبقية من شهر رمضان.

وأصدّر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية.

وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1013، و1014، و1015 لسنة 2020 بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.

وتضمنت القرارات تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتمّ على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف وفقًا للقرار رقم 1013 لسنة 2020. حسبما نشر موقع "الوطن".

ويأتي الخفض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف، وفقًا للقرار رقم 1014 لسنة 2020.

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ونص قرار مدبولي، رقم 1015 لسنة 2020، بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على خفض المقابل الذي يتقاضاه الصندوق بنسبة 50% ليصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 10 في المائة ألف.

تعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 20 في المائة ألف.

ونصت قرارات رئيس مجلس الوزراء على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يسهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات، وإعلان موقف حظر التجوال خلال المدة المتبقية من شهر رمضان.

وكانت الحكومة وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.



‎ووافقت الحكومة على خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية بالغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، بشأن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الاولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231م2 بناحية فرشوط، والثانية بمساحة 0.38 فدان تعادل 1623م2 ناحية نجع حمادي.