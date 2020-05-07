شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة هذا الصباح ليخترق مستوى 0.6407 ويستقر فوقه من جديد، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر استعادة الاتجاه الصاعد قصير الأمد، ونحتاج للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الارتفاع خلال الفترة القادمة.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 0.6407 ومن ثم الحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي