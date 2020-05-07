شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية قوية الآن ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 32.20، ونتوقع استمرار الاندفاع الصاعد لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب ممتدة تصل إلى 36.00، حيث يحصل السعر على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك لتدعم فرص تحقيق الاختراق المذكور.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 29.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.80 والمقاومة 32.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد