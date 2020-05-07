شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي الآن ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 26.80، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 23.90 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.90 والمقاومة 26.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد