شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة قرب مستوى 15.08 ولا يزال دونه، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما ننتظر تداولات سلبية تستهدف زيارة مستوى 14.17 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.50 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط