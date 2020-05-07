شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1678.45، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من التداولات الإيجابية لزيارة مستويات 1727.00 ثم 1747.43 مبدئياً.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة بقية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1678.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1675.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد