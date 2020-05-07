شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية هذا الصباح لكنه اصطدم بالمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة جيدة أمام السعر، ليبقى مستقراً حول 1.2350، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، ويحتاج السعر لكسر مستوى 1.2304 لتأكيد التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.2093.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2420 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.2515 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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