شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات سلبية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستويات 1.0840 ثم 1.0865 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط