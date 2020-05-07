شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يستعد لكسر دعم محوري – تحليل – 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المحوري 5.90، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسار في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.55% بما يعادل -0.22 نقطة ليستقر على سعر 5.98 دولار.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 5.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 5.26.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط