شكرا لقرائتكم خبر عن فورد وسط توقعات سلبية – تحليل – 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد (F) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.01% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر السهم على سعر 4.87 دولار، ويتحرك السهم بنطاق تركيبة فنية سلبية توحي بتكونها وهو نموذج المثلث المتماثل المكمل للاتجاه الرئيسي الهابط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.95، وذلك طيلة ثبات المقاومة 5.53.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط