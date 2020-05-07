شكرا لقرائتكم خبر عن فورد وسط توقعات سلبية – تحليل – 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد (F) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.01% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر السهم على سعر 4.87 دولار، ويتحرك السهم بنطاق تركيبة فنية سلبية توحي بتكونها وهو نموذج المثلث المتماثل المكمل للاتجاه الرئيسي الهابط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.95، وذلك طيلة ثبات المقاومة 5.53.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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