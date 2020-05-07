شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب خسر خلالها بنسبة بلغت -0.18% بما يعادل -0.18 نقطة ليستقر على سعر 100.88 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 107.67، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 92.38.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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