كاتربللر يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 07-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.14% بما يعادل -1.24 نقطة ليستقر على سعر 107.67 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 104.22 استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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