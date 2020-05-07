شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يكسر دعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل – 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.28% بما يعادل -1.00 نقطة ليستقر عند سعر 42.95 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليكسر السهم دعم قناة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 46.32، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 40.04.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط