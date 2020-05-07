شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سيسكو" ترتفع 57% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 57.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 13.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 33.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى المكاسب المحققة من تطبيق المعيار الدولي رقم (9) للتقارير المالية بقيمة 32 مليون ريال، حيث تم استحقاقها نتيجة لزيادة تسهيلات عقد الإجارة الحالي في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 5.8 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 167.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 166.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 46.7 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى استمرار التحسن في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة والتغير الإيجابي في تعرفة التفتيش الجمركي.