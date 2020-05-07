شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأبحاث والتسويق تتراجع 19% في الربع الأول لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 19% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 64.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 80 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 61.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 92.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 6.8% نتيجة الانخفاض في مبيعات قطاع الطباعة وقطاع النشر وبعض القطاعات الاخرى، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وتراجعت الإيرادات إلى 495.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 531.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 246.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 84.6 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.7%، علماً بأن التكاليف المباشرة للعام الحالي ارتفعت مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.