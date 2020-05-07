شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح عسير للتجارة 96% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 96% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 21 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 31 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بالإضافة الى ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل.

وتراجعت الإيرادات إلى 406 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 472 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 30 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسارة بلغت 104 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع اجمالي الربح من المبيعات وانخفاض إجمالي الخسارة في الإيرادات من الاستثمارات، اضافة الى ارتفاع الايرادات الأخرى.