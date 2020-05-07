شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه بدعم انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، يدعم هذا الارتفاع انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع المخزونات التجارية بأقل من التوقعات ،وتراجع إنتاج النفط للأسبوع الخامس على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 26.21$ ،من مستوى الافتتاح عند 25.87$، وسجل أدنى مستوي عند 24.98$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 30.40$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 29.70$ ، وسجل أدنى مستوي عند 29.24$.

فقد الخام الأمريكي ،عند تسوية الأسعار بالأمس ، نسبة 6% ، فى أول خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات ، أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 27.95$ للبرميل.

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وأنهت العقود الآجلة لخام برنت أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وانخفضت بنسبة 6.7% ، بعدما سجلت مستوي 32.21$ للبرميل الأعلى منذ 14 نيسان/أبريل الماضي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو، فى الزيادة الخامسة عشر أسبوعيا على التوالي ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 8.5 مليون برميل ،أقل من زيادة الأسبوع الأسبق 9 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.2 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،فى علامة استمرار التحسن فى مستويات الطلب المحلي فى البلاد.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.9 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.