شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل تصريحات "أندور بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، وذلك بعد قرارات البنك المركزي البريطاني ، والتي جاءت دون أي تغيير طبقا لمعظم توقعات الأسواق العالمية، ويترقب المستثمرين تصريحات محافظ البنك البريطاني "أندور بيلي" ، بهدف الحصول على أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.6% إلى 1.2417$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2347$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2310$ الأدنى منذ 24 نيسان/أبريل الماضي.

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أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

طبقا لمعظم التوقعات بأسواق المال العالمية ،أبقي المركزي البريطاني يوم الخميس على السياسة النقدية دون أي تغيير يذكر ، مع تثبيت أسعار الفائدة عند المستوي القياسي المنخفض 0.10% ، وبرنامج شراء الأصول عند 645 مليار جنيه الإسترليني.

ويتحدث بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش محافظ البنك المركزي البريطاني " أندور بيلي " عن مستقبل السياسة النقدية فى ظل تطورات الاقتصاد البريطاني ،والذي يواجه تحديات لم تحدث من قبل ، سواء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ،أو الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.