شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم وسط ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له منذ 27 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات التي تبعنها عن الاقتصاد الصينية أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر وفي ظلال تسعير الأسواق للتوجه العام لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي الذي تم فرضه لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.26% لتتداول حالياً عند 763.81$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 754.29$ للأونصة مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 753.41$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 100.18 مقارنة بالافتتاحية عند 100.20.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني اكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 318 مليار يوان أي ما يعدل 45.2$ مليار مقابل 139 مليار يوان أي ما يعادل 19.9$ مليار في آذار/مارس، بخلاف التوقعات بتقلص الفائض إلى 82 مليار يوان أي ما يعادل 9.1$ مليار، وذلك مع ارتفاع الصادرات واتساع تراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 839 ألف طلب إلى 3,000 ألف طلب مقابل 3,839 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 1,913 ألف طلب إلى 19,905 ألف طلب مقابل 17,992 ألف طلب.

ويأتي ذاك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 4.3% مقابل 0.9% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تراجعاً 5.4% مقابل ارتفاع 1.2%، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر في حلقة نقاش افتراضية حول كورونا والتوقعات الاقتصادية في مجلس شيكاغو للشئون العالمية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 3.60 مليون ولقي 247,652 شخص مصرعهم في 215 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأحد الماضي أدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" على أن كورونا برز من مختبر صيني في مدينة وهان الصينية، بينما لم يقدم أي دليل على ذلك الادعاء، ونود الإشارة، لكون وكالة الاستخبارات الأمريكية استنتجت مسبقاً أنه الفيروس التاجي ليس من صنع البشر، وتطرقت بعض التقرير لكون وثائق المخابرات الأمريكية تتهم الصين بإخفاء شدة تفشي الفيروس.