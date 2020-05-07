شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:02 مساءً, 7 مايو 2020 م المناطق - واس ارتفع سعر أوقية االذهب في التعاملات الفورية اليوم، بمقدار 2.60 دولار أمريكي، ما نسبته 0.15 في المئة، ليصل إلى 1698.90 دولارًا أمريكيًا.

وانخض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.47 في المئة، ما يعادل 8.05 دولارات أمريكية، مسجلاً 1691.50 دولارًا أمريكيًا.

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