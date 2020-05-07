بنك انكلترا يتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا 14 بالمئة في 2020 بسبب كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

يتوقع بنك انكلترا انخفاضا حادا في إجمالي الناتج الداخلي للمملكة المتحدة يبلغ 14 بالمئة هذه السنة بسبب الصدمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وابقى في الوقت نفسه على معدل الفائدة عند 0,1 بالمئة وهو معدل قياسي في الضعف.

لكن هذه الهيئة المالية قالت في تقريرها الفصلي إنها تتوقع انتعاشا كبيرا في 2021 يبلغ +15 بالمئة.