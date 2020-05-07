شكرا لقرائتكم خبر عن فاينانشيال تايمز: بنك مصر يحصد جائزة لقب عملية العام فى أفريقيا لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجلة ذا بانكر التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز العالمية ، حصول بنك مصر جائزة عملية العام فى أفريقيا لعمليات التوريق لسنة 2020 ، وذلك للعام الثانى على التوالى من مجلة ذا بانكر "فاينانشال تايمز" العالمية، وذكر بنك مصر في بيان له ، أن الحصول على تلك الجائزة يأتي وفقاً لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك في كل مجال لمعرفة البنك الفائز في كل تصنيف على حدا، حيث تعد هذه الجائزة شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل حيث تقوم ذا بانكر العالمية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة.

وأوضح البنك أنه نجح في الحصول على جائزة عملية العام في إفريقيا لعمليات التوريق لسنة 2020 عن مشاركته في ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هذا وقد بلغ حجم الإصدار 4 مليارات جنيه مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالية آجلة بقيمة قدرها نحو9.6 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن عملية الترويج تمت بالتعاون بين بنك مصر، الذي قام بدور مرتب و مروج وضامن تغطية و شركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA).



وأشار إلى أن حصوله على هذه الجائزة يعد استكمالاً وتعزيزاً لنجاحات البنك في هذا المجال حيث نجح بنك مصر من قبل في الحصول على جائزة عملية العام في إفريقيا لسنة 2019، وذلك عن مشاركته في ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرين لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA) أكبر مُصدر لسندات الشركات بشكل عام، وسندات التوريق بالسوق المصرية، حيث بلغ حجم الإصدار 2.03 مليار جنيه مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها نحو 2.8 مليار جنيه.



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و في عام 2014 كان بنك مصر أول بنك يتبنى عملية إعادة اصدار سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق بغرض تمويل قصير الاجل كقرض معبري لتمويل إعادة اصدار سندات التوريق وذلك لحين اصدار سندات جديدة Asset Backed Refunding Bond ، حيث قام بنك مصر بضمان تغطية 600 مليون جم من إجمالي الإصدار الذي بلغ 600 مليون جم.



وقام البنك خلال أبريل 2020 بصفته ضامن اكبر حصة تغطية ووكيل السداد وبنك الإصدار لأول طرح إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري - إصداراً واحداً للشركة العربية للتطوير العمراني مجموعة طلعت مصطفى، حيث يعد الإصدار من صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، ولقد تم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويعد العائد على الصكوك متغير وسيحتسب وفق صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر، بحسب آخر مزاد معلن قبل بداية كل فترة عائد، مضافاً إليه هامش 1.25%، وسيتم مراجعة عائد أذون الخزانة كل ستة أشهر، ويصرف ابتداء من 30 سبتمبر المقبل، و القيمة الاسمية للصك الواحد 100 جنيه تستهلك وفقاً لجدول محدد للاستهلاك ينتهي بنهاية عام 2024.