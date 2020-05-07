شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 743 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاع بقيمة 3 جنيهات مستهل التعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب من 1686 دولار إلي 1692 دولار مع توقعات بارتفاع آخر للأسعار.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 639.85 جنيه.

عيار 21 سجل 743 جنيها.

عيار 24 سجل 849 حنيها.

الجنيه الذهب 5944 جنيه.

أوقية الذهب 1692 دولار.

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ويترقب العالم الوصول إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، وتقوم الدول بالتخفيف من إجراءات اغلاق الاقتصاد، ومنها إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18% العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12 بالمئة منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة، وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1858.91 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 0.3 % إلى 763.56 دولار وتراجعت الفضة 0.4% إلى 14.77 دولار.