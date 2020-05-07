شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعى الألمانى يهبط إلى مستوى قياسى متدن فى مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي الألماني شهد انخفاضا حادا بنسبة 9.2 بالمئة في مارس ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1991 مع تهاوي الطلب على السلع من أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. كان استطلاع أجرته رويترز قد توقع تراجعا نسبته 7.5 بالمئة في مارس.

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