الاقتصاد

انتعاش واردات الصين من النفط الخام فى أبريل بفضل تعافى طلب الوقود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت واردات الصين من النفط الخام في أبريل، مقارنة مع مستواها قبل شهر إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج في ظل تعاف للطلب على الوقود مع تراجع تأثير تفشي فيروس فيما انهارت أسعار الخام بسبب تراجع الاستهلاك في أماكن أخرى.

وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس أن واردات النفط الخام بلغت نحو 42.82 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 10.42 مليون برميل يوميا.

ويزيد ذلك عن 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس، لكنه يقل قليلا عن 10.64 مليون برميل يوميا في أبريل 2019.

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وبلغت الواردات خلال أول أربعة أشهر من العام 170 مليون طن أو 10.26 مليون برميل يوميا بارتفاع 1.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وترفع مصافي النفط معدلات تكرير النفط الخام، مدعومة باستئناف أنشطة الأعمال وإلغاء قيود على السفر داخل البلاد.

ويتوقع محللون أن ينتعش طلب الصين على الوقود في الربع الثاني من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى، ليماثل مستوياته المسجلة قبل عام.

 

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