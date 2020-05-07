شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11934 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3929 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1117 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركتر الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقارى 290 سهم، 50 سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو 3500 سهم.

كما اشترى مجلس إدارة شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 40 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 73.198 ألف سهم، على التوالى، فيما باع مجلس إدارة شركة سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 43.5 مليون سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم العامة للصوامع والتخزين، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.