شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركتى "جلاكسو" و"مرسى علم" بقيمة 35 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، منح 11 شركة، مهلة 15 يوم من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 31/03/2020 على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد.





وضمت قائمة الشركات المتضمنة بالقرار وهى:

1. الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي.

2. الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

3. انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

4. مصر جنوب افريقيا للاتصالات.

5. جينيال تورز.

6. الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

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7. التعمير والاستشارات الهندسية.

8. نايل سيتى للاستثمار.

9. شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة.

10. الشمس للإسكان والتعمير.

11. العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

وفى سياق متصل قررت لجنة القيد، تغريم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد، فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والماده (44) من الإجراءات التنفيذية.

كما غرمت اللجنة شركة جلاكسو سميثكلاين، مبلغ 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفتها أحكام المواد 32 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمواد 44 و 64 من الإجراءات التنفيذية.

فيما قررت اللجنة القيد، التنبيه على شركة مستشفى كليوباترا، بمراعاة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.