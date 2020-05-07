شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع بفعل انخفاض قطاع النقل مع تمديد حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية بعد عودتها من عطلة طويلة اليوم الخميس، فيما تصدرت أسهم شركات الطيران قائمة القطاعات المنخفضة مع تضرر المعنويات بفعل تحرك طوكيو لتمديد حالة الطوارئ وبيانات اقتصادية أمريكية قاتمة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 بالمئة إلى 1426.73 نقطة، فيما كان قطاعا النقل الجوي والنقل البري من بين أسوأ ثلاثة قطاعات تضررا في البورصة، إذ انخفضا 6.8 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.

ومددت اليابان حالة الطوارئ على مستوى الدولة يوم الاثنين، مما يؤكد توقعات بأن الطلب على السفر من المستبعد أن يتعافى قريبا.

وكانت الأسواق في اليابان مغلقة من الاثنين حتى الأربعاء بسبب عدد من العطلات العامة.

واليوم، هوى سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 6.9 بالمئة وخسر سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 6.7 بالمئة مع انخفاض شركات الطيران المناظرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع بفعل أنباء عن أن الملياردير وارن بافيت باع كامل حصصه في أكبر أربع ناقلات أمريكية.

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وقال بافيت في الاجتماع السنوي لبيركشاير هاثاواي يوم السبت "العالم تغير" بالنسبة لصناعة الطيران.

ومما يسلط الضوء على تأثير تفشي فيروس كورونا، أظهرت بيانات الليلة الماضية أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة سرحوا رقما قياسيا بلغ 20.236 مليون موظف في أبريل.

وتضررت المعنويات أيضا بفعل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين بشأن تعاملها في البداية مع فيروس كورونا المستجد.

في غضون ذلك، ارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.28 بالمئة إلى 19674.77 بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صنع الرقائق 3.2 بالمئة وزاد سهم أدفانتست لصناعة أجهزة الاختبار 3.3 بالمئة ليقتديا بمكاسب حققتها الشركات المناظرة في الولايات المتحدة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 2.5 بالمئة بعد أن أقام مؤسس وي ورك آدم نيومان دعوى ضد شركة التكنولوجيا العملاقة وصندوق رؤية التابع لها بسبب إلغاء عرض عطاء بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساهمي الشركة الناشئة العاملة في تقاسم المساحات المكتبية.