شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك البحرين والكويت يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.54 نقطة ليصل إلى مستوى 1287.82 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بمستهل التعاملات 149.6 ألف سهم بقيمة 38.3 ألف درهم.

وتراجع قطاع البنوك التجارية ببورصة البحرين، بنسبة 2.33%، بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%.

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وكانت إنفستكورب ومجموعة تاغس، إحدى الشركات الأوروبية الرائدة فى إدارة الأصول البديلة، قد أعلنت عن إنشاء مشروع مشترك من خلال دمج قسم استثمار العوائد المطلقة فى إنفستكورب وشركة تاغس كابيتال الفرع المعنى باستثمار العوائد المطلقة لدى تاغس.

ويستفيد المشروع المشترك، الذى أطلق باسم انفستكورب تاغس المحدودة، من خبرات تاغس كابيتال وقسم استثمار العوائد المطلقة في إنفستكورب في السعي إلى إنشاء منصة عوائد مطلقة عالمية رائدة مع أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول المدرة للدخل، بما في ذلك المحافظ الاستثمارية المدارة، والتمويل الأولي، وسوى ذلك ن الحلول الاستثمارية.

فيما أعلنت شركة إنوفست، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو، حيث تمت مناقشة مستجدات سير العمل والتقارير الدورية، وأثر جائحة فيروس كورونا على عمليات الشركة.