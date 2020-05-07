شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 1.71 نقطة ليصل إلى مستوى 6653.40 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.2% خاسرا 14.48 نقطة ليصل إلى مستوى 7129.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 37.9 مليون سهم بقيمة 694.2 مليون ريال، وارتفع 62 سهما، فيما تراجع 109 سهما.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.27%، ثم قطاعى البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.95%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.42%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.15%.

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وجاء سهم "أسواق المزرعة"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 3.73%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 3.51%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 3.37%، فيما جاء سهم "الحكير" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.95%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 2.27%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 2.18%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، لمساهميها عن إغلاق مؤقت لمصنعين من مصانعها وهما مصنع شركة محولات الطاقة السعودية ومصنع حوامل الكابلات، بسبب إغلاق المدينة الصناعية الثانية في الدمام من قبل الجهات المختصة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وقالت الشركة، فى بيان لبورصة السعودية، إن أعمالها سوف تتأثر من جراء الإغلاق المؤقت لمصانعها المشار إليهم أعلاه، ويصعب تحديد الأثر المالي في ظل عدم وضوح الإطار الزمني للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.