شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بفضل زيادة مفاجئة فى صادرات الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ طغت زيادة مفاجئة لصادرات الصين على مجموعة أخرى من نتائج الأعمال القاتمة للشركات وتحذير من إير فرانس-كيه.إل.إم من أن الطلب قد يستغرق "عدة سنوات" للتعافي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، عقب جلسة مستقرة في آسيا بعد أن أعلنت بكين عن زيادة 3.5 بالمئة في صادرات أبريل، مما خالف توقعات السوق بانخفاض حاد، إذ استأنفت المصانع الإنتاج بعد جائحة فيروس كورونا.

وقاد قطاعا التعدين والبيع بالتجزئة الأوروبيان، المنكشفان على متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، المكاسب بارتفاع 1.5 بالمئة.

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ونزل سهم إير فرانس 2.7 بالمئة إذ توقعت المجموعة اتساع الخسائر التشغيلية في الربع الممتد بين أبريل ويونيو "بشكل كبير"، مع توقع استمرار وقف تحليق 95 بالمئة من الرحلات الجوية.

لكن سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية ارتفع 0.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لعودة رحلات الطيران إلى الخدمة في يوليو على الرغم من أن طاقة استيعاب الركاب ستنخفض بنحو 50 بالمئة.

وهوى سهم مجموعة بي.تي، كبرى شركات الاتصالات البريطانية، 6.5 بالمئة وتذيل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد تعليق الشركة توزيعات الأرباح حتى 2021-2022 وسحبها للتوقعات المالية استجابة لجائحة كوفيد-19.