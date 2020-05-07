شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.28% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% رابحاً 5.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1924.47 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 46.7 مليون سهم محققة ما قيمته 34.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 720 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.96%.

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وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 10.19%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 8.29%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، ثم سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.33%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 2.6 مليون ورقة بقيمة 6.4 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 0.40%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2020، حيث حققت الشركة زيادة فى صافى الربح بلغت 82.8 مليون درهم إماراتي بواقع 3% زيادة مقارنة بنتائجها في الربع الأول من عام 2019، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 1% مدفوعة بسلاسل القيمة والأعمال التجارية، وجاءت إيرادات المياه المبردة مماثلة لنتائج العام الماضى، وارتفعت هوامش الربحية بصورة طفيفة عن العام السابق عند نسبة 55%، وانخفضت تكاليف التمويل تباعا لانخفاض الأسعار.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، أن المصاريف الإدارية والهامشية الأخرى ارتفعت وفقا لتوافر 10 ملايين درهم من المبالغ المستحقة ونتيجة لتقلص التكاليف بسبب انتشار وباء كورونا، وارتفعت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5% لتصل إلى 178.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2019 والتى بلغت 170.2 مليون درهم إماراتي.