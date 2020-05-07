شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالمحاولات الصاعدة– تحليل -7-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله لموجات صاعدة ليقترب بذلك من الهدف الأول المستقر عند 2.3700, ننوه إلى أن ثبات الدعم المستقر عند 2.2800 وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بمحاولة تسلله نحو مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الصاعد والذي يستهدف حاليا مستوى 2.4530.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3200 و 2.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد