شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالمحاولات الصاعدة– تحليل -7-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله لموجات صاعدة ليقترب بذلك من الهدف الأول المستقر عند 2.3700, ننوه إلى أن ثبات الدعم المستقر عند 2.2800 وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بمحاولة تسلله نحو مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الصاعد والذي يستهدف حاليا مستوى 2.4530.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3200 و 2.4000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يستمر بالمحاولات الصاعدة– تحليل -7-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.