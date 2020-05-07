شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالهبوط– تحليل - 7-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيله لبعض التداولات السلبية مبتعدا بذلك عن مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 780.00 ليعزز بذلك الترجيح السلبي بوصوله نحو 750.00, محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الوصول قريبا نحو الهدف المستقر عند 710.00 ولنذكر بأن تسلله دون هذا العائق سيفتح الباب أمامه للوصول نحو محطات سلبية إضافية قد تبدأ من 680.00 و 620.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة