شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتسلل دون الدعم-تحليل - 7-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية جديدة لنلاحظ تسلله دون الدعم المستقر عند 132.10 متكبدا بذلك العديد من الخسائر بملامسته لمستوى 130.65, بالرغم من تشكيل السعر حاليا لارتداد إيجابي, إلا أن الثبات المتكرر حاليا دون مستوى 134.30 والذي يشكل بدوره مقاومة قوية يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 129.80 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 129.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.10 و 129.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط