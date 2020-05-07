شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتسلل دون الدعم-تحليل - 7-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية جديدة لنلاحظ تسلله دون الدعم المستقر عند 132.10 متكبدا بذلك العديد من الخسائر بملامسته لمستوى 130.65, بالرغم من تشكيل السعر حاليا لارتداد إيجابي, إلا أن الثبات المتكرر حاليا دون مستوى 134.30 والذي يشكل بدوره مقاومة قوية يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 129.80 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 129.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.10 و 129.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يتسلل دون الدعم-تحليل - 7-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.