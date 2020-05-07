شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستأنف الهبوط- تحليل - 7-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجة سلبية قوية ليتسلل من خلالها دون الدعم المستقر عند 115.10 مؤكدا بذلك تمسكه بسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, تسجيل السعر لمستوى 114.41 يعتبر أول مراحل استئناف الهجوم السلبي لنتوقع بتجميعه حاليا لعزم سلبي جديد الوصول نحو الهدف المستقر عند 113.75 ومن ثم ليحاول ملامسته دعم القناة الهابطة والممتدة نحو 113.05.

نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الإضافية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 115.10 و 113.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط