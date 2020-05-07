شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 106.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.12 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.35، بينما حقق الأدنى له عند 105.99.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تراجعاً إلى 2.3% مقابل 2.8% في شياط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.5%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 839 ألف طلب إلى 3,000 ألف طلب مقابل 3,839 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 1,913 ألف طلب إلى 19,905 ألف طلب مقابل 17,992 ألف طلب.

ويأتي ذاك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 4.3% مقابل 0.9% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تراجعاً 5.4% مقابل ارتفاع 1.2%، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر في حلقة نقاش افتراضية حول كورونا والتوقعات الاقتصادية في مجلس شيكاغو للشئون العالمية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 3.60 مليون ولقي 247,652 شخص مصرعهم في 215 دولة.