شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ مطلع الشهر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر في مجلس شيكاغو للشئون العالمية.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.0791، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0795، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0790، بينما حقق الأعلى له عند 1.0805.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تراجعاً 7.3% مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 12.7% مقابل ارتفاع 0.9% في شباط/فبراير.

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كما نتطلع أيضا من قبل فرنسا لصدور القراءة الأولية لمؤشر الأجور في القطاع الخاص والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لفرنسا والتي قد توضح تقلص العجز إلى 4.6 مليار يورو مقابل 5.2 مليار يورو في شباط/فبراير، وقبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مبيعات التجزئة التي قد توضح تراجع 14.9% مقابل ارتفاع 0.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 839 ألف طلب إلى 3,000 ألف طلب مقابل 3,839 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 1,913 ألف طلب إلى 19,905 ألف طلب مقابل 17,992 ألف طلب.

ويأتي ذاك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 4.3% مقابل 0.9% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تراجعاً 5.4% مقابل ارتفاع 1.2%، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر في حلقة نقاش افتراضية حول كورونا والتوقعات الاقتصادية في مجلس شيكاغو للشئون العالمية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 3.60 مليون ولقي 247,652 شخص مصرعهم في 215 دولة.