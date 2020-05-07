شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس مع عودة نبض التداول اليوم الخميس على مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلات رسمية الأخيرة في اليابان.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساع الانكماش إلى 27.1 مقابل 38.7 في نيسان/أبريل، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى 10.60 مليار دولار استرالي مقابل 3.87 مليار دولار استرالي في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 6.40 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.24% مقابل 1.93% في للربع الأول الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الصيني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 318 مليار يوان أي ما يعدل 45.2$ مليار مقابل 139 مليار يوان أي ما يعادل 19.9$ مليار في آذار/مارس، بخلاف التوقعات بتقلص الفائض إلى 82 مليار يوان أي ما يعادل 9.1$ مليار، وذلك مع ارتفاع الصادرات واتساع تراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.45% ليخسر 6.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,424.83، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.16% ليخسر هو الأخر 31.93 نقطة ويصل إلى المستوى 19,587.42.

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مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.25% ليخسر 9.76 نقطة ويصل إلى المستوى 3,902.82، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.18% ليخسر هو الأخر 5.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,854.88.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليخسر 4.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,931.85، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليخسر 3.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,874.77.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ بنسبة 0.48% ليخسر 116.21 نقطة ويصل إلى المستوى 23,02127، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.57% ليربح هو الأخر 10.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,932.92.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.28% ليربح 29.96 نقطة ويصل إلى المستوى 10,490.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.26% ليخسر 13.80 نقطة ويصل إلى المستوى 5,370.80.