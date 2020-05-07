شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التوقعات للتضخم في نيوزيلندا للربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الثاني الجاري والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 1.24% مقابل نسبة 1.93% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي.

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