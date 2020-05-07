شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة السعودية تدعو لتأجيل 50% من فواتير الكهرباء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت وزارة الطاقة السعودية المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري للاستفادة من مبادرة سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لفواتير أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو).

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن ذلك ضمن حزمة من المبادرات التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث يستفيد من هذه المبادرة نحو 1.6 مليون مشترك.

وأشارت الوزارة إلى أن آلية الاستفادة من هذه المبادرة بشكل تلقائي من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزودي الخدمة، حيث لا تستوجب التواصل مع مزود الخدمة للاستفادة منها، على أن تحصل بقية المستحقات على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وافق منتصف الشهر الماضي على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بميلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.

وكان من المبادرات الحكومية كذلك تحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.