شكرا لقرائتكم خبر عن دمج أعمال استثمارات العوائد المُطلقة بين "إنفستكورب" و"تاغس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة "إنفستكورب" المختصة في الاستثمارات البديلة والمدرجة بسوق البحرين المالي، ومجموعة"تاغس"، لإدارة الأصول البديلة، عن إنشاء مشروع مشترك من خلال دمج قسم استثمار العوائد المُطلقة في إنفستكورب وشركة تاغس كابيتال، الفرع المعني باستثمار العوائد المُطلقة لدى تاغس.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المشروع المشترك -الذي أطلق باسم إنفستكورب تاغس المحدودة- يستفيدمن خبرات تاغس كابيتال وقسم استثمار العوائد المُطلقة في إنفستكورب في السعي إلى إنشاء منصة عوائد مطلقة عالمية رائدة مع أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الأصول المُدرة للدخل، بما في ذلك المحافظ الاستثمارية المدارة، والتمويل الأولي، وسوى ذلك من الحلول الاستثمارية.

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وستساهم خبرة فريق العمل المشتركة في جعل إنفستكورب تاغس المحدودة واحدة من الشركات العالمية الرائدة للاستثمار المشترك.

ومن الفوائد المتوقعة من عملية الدمج: توسيع منصة الاستثمار، وتوسيع العلاقات مع العملاء، والجمع بين مهارات عالمية المستوى، وسجل حافل في التمويل الأولي وتمويل المشاريع الناشئة.

وكانت إنفستكورب، كشفت في أبريل الماضي عن إطلاق منصتها للاستثمار في العلامات التجارية للأغذية في آسيا بتمويل قيمته 275 مليون دولار أمريكي.