شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "نابيسكو" الكويتية تبحث توزيعات نقدية بقيمة 6.8 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنعقد الجمعية العمومية للشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابيسكو"، يوم 21 مايو الحالي لمناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات الأرباح عن العام المالي 2019 بواقع 70 فلساً، للسهم وبقيمة إجمالية 6.79 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن استحقاقات التوزيعات المقترحة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ 7 يونيو المقبل، على أن يبدأ التوزيع في 11 من الشهر ذاته.

وستناقش العمومية أيضاً القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة بالعام الماضي.

وتراجعت أرباح "نابيسكو" بنسبة 3.6% خلال عام 2019 إلى 11.37 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 11.79 مليون دينار في العام السابق له.