شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" الكويتية : 14.8 مليون دينار قيمة دعم المواد التموينية والإنشائية في مارس الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية بلغ 14.8 مليون دينار كويتي (نحو47.8 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت التجارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) مشيرة إلى أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت أن ما تم إنفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 819 ألف دينار (نحو 2.6 مليون دولار) أنفقت على 24 صنفا من تلك المواد في حين بلغ دعم المواد الإنشائية حوالي 2.8 مليون دينار (نحو15.5 مليون دولار).

وأفادت الوزارة بأن عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر احصائيات بلغ حوالي 2160487 فردا من مستفيدي البطاقة التموينية في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم 240633 بطاقة.