شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسوق سندات على شريحتين والأوراق لأجل 10 سنوات بعائد نحو 8% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر اليوم الخميس إن البحرين بدأت تسويق إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين تتألف من صكوك لأجل أربع سنوات ونصف السنة وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات.
وأضافت المصادر أن الدولة الخليجية تعرض سعرا استرشاديا أوليا يتراوح بين 6.625 و6.75 بالمئة للصكوك ونحو ثمانية بالمئة للسندات البالغ أجلها عشر سنوات.
ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم.
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