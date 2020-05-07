شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع الأجهزة المنزلية تقدم 3 مقترحات لتدشين خطوط لمستلزمات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مصانع الأجهزة المنزلية الكبرى، لتجهيز مذكرة لتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة، تشمل 3 مقترحات للقطاع الصناعى، لإيجاد طريقة لتصنيع المدخلات الإنتاجية والوسيطة، التى يتم استيرادها.

وفى هذا الإطار، كشف يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية، عن تحضير مذكرة تفصيلية من قبل مصانع الأجهزة المنزلية، لتقديمها للوزيرة نيفين جامع، باحتياجات قطاع صناعة الاجهزة المنزلية، وذلك كأحد نتائج الاجتماع الذى جرى تنظيمه بين المصنعين ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى أبريل الماضى.

وأضاف قطب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك 3 مقترحات ستشملها لمذكرة، من أجل تصنيع المدخلات والمكونات محليا، للحد من فاتورة الاستيراد، فى خطة طويلة الأجل، أولها مقترح تدشين عدة مصانع متفرقة لتصنيع المكونات والمستلزمات، والمقترح الثانى تدشين شركة واحدة مشتركة تضم أكبر المنتجين لتشدين خطوط إنتاج لهذه أهم المكونات الصناعية، على أن يكون هناك بحث تفصيلى حول التمويل.

وتابع عضو الصناعات الهندسية، أن المقترح الثالث هو التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى وإرسال دراسات الجدوى لهم، لتقوم الوزارة بتخصيص جزء من مصانعهم لانتاج الخامات الانتاجية المطلوبة، مع إمكانية تنسيق شراكة معهم فيما يتعلق بالإدارة، لتسهيل آليات العمل.

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والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، الخميس 23 أبريل، مع عدد من المصانع الكبيرة فى قطاع الأجهزة المنزلية لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الصناعة، وعلى رأسها تعميق الصناعة الوطنية.

وناقش الاجتماع استعانة الشركات بالمكونات الصناعية المحلية، فى ظل أزمة كورونا الحالية، إضافة الى التطرق لمناقشة عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بالتسهيلات المالية ومتأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية.

وتم عقد الاجتماع فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، وقدم رئيس كل شركة من الحاضرين رؤيته للملفات المذكورة، فى ظل الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء التقى نهاية مارس الماضى، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات؛ لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، فى ضوء تداعيات أزمة فيروس" كورونا" المستجد.