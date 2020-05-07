شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة: أسعار الذهب ارتفعت 10% تقريبا منذ بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى جيد رئيس شعبة المعادن النفيسية بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى تسجل ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى في العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة عالميا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تخطت الـ 10 %وهو ما أثر سلبا على حجم مبيعات الذهب فى مصر.
وأضاف جيد لـ"الخليج 365"، أن استمرار هبوط الطلب على الذهب، يؤدى إلى هبوط الأسعار في مصر، لكن بصورة غير مؤثرة أو كبيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيشهده سوق المعدن النفيس عالميا.
وكانت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، قررت إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 أيام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلي يوم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعادن الثمينة: أسعار الذهب ارتفعت 10% تقريبا منذ بداية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.