شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة: أسعار الذهب ارتفعت 10% تقريبا منذ بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى جيد رئيس شعبة المعادن النفيسية بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى تسجل ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى في العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة عالميا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تخطت الـ 10 %وهو ما أثر سلبا على حجم مبيعات الذهب فى مصر.

وأضاف جيد لـ"الخليج 365"، أن استمرار هبوط الطلب على الذهب، يؤدى إلى هبوط الأسعار في مصر، لكن بصورة غير مؤثرة أو كبيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيشهده سوق المعدن النفيس عالميا.

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وكانت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، قررت إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 أيام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلي يوم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.