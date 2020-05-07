شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البقوليات: انخفاض سعر طن الفول فى الأسواق بمقدار 14 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبور فرج نائب رئيس شعبة البقوليات فى الغرفة التجارية، أن مخزون مصر من الفول يكفى أكثر من 4 إلى 6 أشهر بل قد يصل إلى 6 أشهر ، إذا ما أضفنا العقود الاستيرادية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ فى الطلب خلال شهر رمضان.

وكشف فى تصريحات خاصة، هبوط أسعار الفول البلدى حوالى 14 ألف جنيه للطن، ليهبط من 31 ألف إلى 17 ألف جنيه للطن، خلال شهر أبريل الماضى، عقب قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير البقوليات 3 أشهر

وأضاف فرج لـ"الخليج 365"، أن سعر كيلو الفول البلدى للمستهلك سيهبط من 34 و36 جنيه إلى 20 و22 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن هذا التراجع يصب فى صالح المستهلكين وذلك مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على الاستهلاك بشكل كبير.

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وأضح عبور فرج، أن إنتاج الفول البلدى يسجل 15% من حجم الاستهلاك، ووقف التصدير يتيح هذه الكميات للأسواق الداخلية، مما ينعكس بصورة كبيرة على الأسعار للمستهلك النهائي.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .

ويأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .