شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 2٫831 ريال، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 2٫95 ريال، وفي ظل تراجع كميات التداول، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما قد يضغط على السهم لأسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 2٫50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.88 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط